"Андрей уже не мальчик, он уже футболист в возрасте. Контракт у него закончился, он не продолжается – здесь все естественно, обычная жизнь профессионального футболиста. Теперь ему придется искать команду, где он, по сути, сможет закончить свою карьеру.

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Уверен, что предложения у него на сто процентов будут. Есть разговоры о вариантах с турецкого рынка, других стран, ОАЭ к примеру.. Ярмоленко парень не бедный – думаю, что во главу угла он поставит страну, где ему будет комфортно жить и где будет комфортно его семье. И, возможно, не деньги будут играть в этом решении определяющую роль, повторюсь, он человек не бедный.

Играть в Азии – хлеб непростой. Там хорошие контракты, но в тех же Эмиратах жить непросто, учитывая очень жаркий климат. В Турции в этом плане более комфортно, но там есть свои какие-то плюсы-минусы. Может появится предложение из Европы, и он совершенно не будет смотреть на сумму в контракте. Если так, то не исключаю, что Андрей продолжит играть в каком-нибудь из европейских чемпионатов. Взять того же Коноплянку – играет сейчас в Польше, и все, ему нормально.

То же самое Ярмоленко. Я не говорю про Польшу, но в том же чемпионате Испании или Франции он вполне мог бы себя показать. У Андрея есть заработанное имя, авторитет, соответственно, ему не так сложно будет найти устраивающее во всех отношениях предложение", – сказал Захавайло в комментарии FootBoom.

Напомним, Андрей выступает за Вест Хэм с июля 2018 года. Его контракт с лондонцами истекает 30 июня. В текущем сезоне он провел за "молотков" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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