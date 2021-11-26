Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился мнениями от победы в матче 5-го тура Лиги Европы против Рапида.

"Поздравления, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции выйти из группы с первого места", – написал Ярмоленко в своем Instagram.

Феерия Ярмоленко в видеообзоре матча Рапид – Вест Хэм – 0:2

Отметим, что украинец стал одним из главных героев матча Рапид – Вест Хэм. Сначала Андрей отличился сам, а затем заработал пенальти, с которого забили второй гол.

К слову, Ярмоленко провел 15 матчей в составе "молотков" во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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