Полузащитник Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко болезненно воспринял известие о ракетных обстрелах Чернигова.

Ярмоленко в своем Instagram репостнул два видео с последствиями утренних обстрелов Чернигова российскими варварами.

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К первому ролику Андрей написал: "Держись, родненький", а во второй сторис – "Русня е**ная".

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по центру Чернигова, попав в Драмтеатр. По последним данным, пострадали по меньшей мере 117 человек, среди которых 7 погибших.

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