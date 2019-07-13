Ярмоленко отправил сообщение фанатам Вест Хэма перед вылетом в Китай

Украинский вингер активно поддерживает связь с болельщиками своей команды.

Ярмоленко поделился коротким видео перед отправкой Вест Хэма в летнее турне. Запись опубликовал официальный твиттер лондонцев.

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"Увидимся в Китае, фанаты Вест Хэма", – именно так 28-летний вингер призывает поклонников "молотков" прийти и поболеть за команду на стадионах Поднебесной. Игрок сборной Украины попал в список из 23 исполнителей, которые отправятся в составе Вест Хэма на предсезонный тур в Азию.

Напомним, в рамках Premier League Asia Trophy Ярмоленко и компания встретятся с Манчестер Сити. Поединок состоится 17 июля.

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