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Ярмоленко отметился дебютным голом в сезоне в матче против Норвича

18:28 315 Читати українською
Ярмоленко отметился дебютным голом в сезоне в матче против Норвича
Андрей Ярмоленко / Фото из соцсетей

Украинский хавбек Вест Хэма открыл счет своим голам в чемпионате Англии 2019/20.

24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко
 
24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко удвоил преимущество "молотков" в матче четвертого тура АПЛ против Норвича.

Вест Хэм одержал вторую подряд победу – Ярмоленко забил блестящий гол и стал одним из лучших в матче АПЛ

Игрок сборной Украины воспользовался отскоком от соперника и с лета точно пробил в ближнюю девятку ворот Тима Крула – 2:0.

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Вест Хэм – Норвич: Ярмоленко попал в стартовый состав – онлайн-трансляция матча АПЛ
16:03
1452
Теги
Вест Хэм - Норвич Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Главное Англия Видеоновости Вест Хэм Вест Хэм
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