"Моя готовность где-то на таком же уровне, как и перед чемпионатом Европы. Если сравнить минуты, которые я играл, то плюс-минус получится одно и то же. У меня есть опыт, который помог мне подготовиться к чемпионату Европы.

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Почему я играю за молодежную команду Вест Хэма? Я не могу находиться вне игры более 2-3 недель. Я пытаюсь играть, это самое важное для футболиста. Да, уровень не столь высок, как хотелось бы, но нужно играть.

Физически я себя чувствую нормально. Я целенаправленно готовлю себя к матчам сборной. Когда не играю – работаю индивидуально. Я знаю свое тело, знаю, что мне нужно, как себя готовить, чтобы подойти к этим играм максимально готовым. Для меня это последний шанс сыграть на чемпионате мира.

В первую очередь нужно работать для себя и для наших болельщиков, для украинцев. Понимаю, насколько это важная игра для меня и для ребят. Делаю все возможное, чтобы быть готовым", – сказал Ярмоленко в программе "Вацко on Air".

Напомним, сборную Украины в июне ожидают минимум 4 матча: против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также против Армении и два против Ирландии в Лиге наций 2022/23.

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