"Первые три игры мы провели против очень сильных соперников из итальянской и немецкой лиг. Наши результаты пока неудовлетворительные, но на это есть объективные причины.

"Это уже немножко заезженная тема": Ярмоленко озвучил главную проблему Динамо в Лиге Европы

Мы оптимисты и будем бороться за каждое очко в следующих играх. Ничего не потеряно, у нас будут шансы добыть очки и побороться за выход в плей-офф", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Гамбурга.

Напомним, свой следующий поединок в Лиге Европы киевляне проведут уже в ближайший четверг, 7 ноября. В Гамбурге подопечные Александра Шовковского будут принимать венгерский Ференцварош. Начало встречи в 22:00.

Динамо разгромило Ингулец в матче с 7 голами – Ванат оформил 2+1, очередной автогол Михавка