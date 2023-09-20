Ярмоленко остроумно завершил назначение нового капитана Динамо: "В стране война, поэтому выборов нет"
Защитник Динамо Константин Вивчаренко поделился некоторыми подробностями выбора нового капитана после ухода Сергея Сидорчука.
– Твой комментарий по поводу ухода из Динамо Сидорчука?
– С Ворсклой была только первая игра без Сидорчука. Сергей – легенда Динамо, наш капитан. На мой взгляд, это потеря. Но насколько она весома для нас, покажут дальнейшие наши игры.
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– Какая роль Сидорчука была вне поля?
– Как капитан, он мог как "напихать", так и поддержать тебя.
– Тебе доставалось от него?
– Да всем доставалось, кто плохо играл.
– Вы выбирали нового капитана или его назначил Луческу?
– Не знаю. Я уже две недели не тренируюсь с командой. Слышал, что Ярмоленко сказал: "В стране война, поэтому выборов нет". На игру с Ворсклой с капитанской повязкой команду вывел на поле Буяльский, значит теперь он наш капитан, – подытожил Вивчаренко в интервью Спорт-Экспресс.
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