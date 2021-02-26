Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о кадровых проблемах перед дуэлью с лидером АПЛ.

"На данный момент мы, кажется, в порядке. Мы все еще ждем возвращения Артура Масуаку, также и Андрей Ярмоленко, как и раньше, остается с травмой связок.

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Райан Фредерикс получил незначительное повреждение, но еще увидим, как он будет чувствовать себя после тренировки", – цитирует Мойеса официальный сайт лондонцев.

Напомним, агент Ярмоленко анонсировал возвращение украинца на поле уже в начале марта. Поединок 26-го тура АПЛ Манчестер Сити – Вест Хэм состоится 27 февраля, начало в 14:30.

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