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Ярмоленко организовал юношеский футбольный турнир в Кропивницком

10:49 74 Читати українською
Ярмоленко организовал юношеский футбольный турнир в Кропивницком
Ярмоленко организовал юношеский футбольный турнир в Кропивницком

При содействии Андрея Ярмоленко в Кропивицком состоялся детско-юношеский турнир по футболу.

Во Всеукраинский турнире по футболу, посвященном Дню Конституции, приняли участие восемь юниорских команд. За победу и призы звезды украинского футбола Андрея Ярмоленко в течение двух дней боролись юные воспитанники Кропивницкого СК Звездочка, ФК Зирка, ДЮФК Альянс и детско-юношеской спортивной школы № 2, Александр Аметист, петровского Ингулец, а также Черкасский Днепр и Десна - команда из родного города Андрея Ярмоленко - Чернигова.

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По результатам решающих матчей, проходивших в областном центре на стадионе Звезда, чемпионами турнира стали юные жители Черкасс, которые в серии послематчевых пенальти показали лучший результат, чем хозяева поля – команда Зирка.

Юных спортсменов поздравил кумир многих поклонников футбола Андрей Ярмоленко, который лично вручил игрокам памятные призы и подарки. Без звездных презентов не остался ни один из участников турнира, сообщает сайт Кировоградской областной государственной администрации.

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