Ярмоленко оформил эффектные гол и ассист за молодежку: видеообзор матча Вест Хэм – Дерби Каунти – 5:0
Вест Хэм разгромил Дерби Каунти в поединке Премьер-лиги U-23. Андрей Ярмоленко результативно приобщился к победе. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
На 28-й минуте украинский вингер эффектно разобрался с кипером, сделав счет 3:0 в пользу "молотков". После перерыва Ярмоленко не менее красиво ассистировал на Перкинса, реализовавшего выход один на один.
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Андрея заменили несколькими минутами спустя, а поединок завершился победой молодёжки Вест Хэма над Дерби Каунти со счетом 5:0. В текущем сезоне капитан сборной Украины отыграл за лондонцев 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал столько же ассистов.