Вест Хэм разгромил Дерби Каунти в поединке Премьер-лиги U-23. Андрей Ярмоленко результативно приобщился к победе. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

На 28-й минуте украинский вингер эффектно разобрался с кипером, сделав счет 3:0 в пользу "молотков". После перерыва Ярмоленко не менее красиво ассистировал на Перкинса, реализовавшего выход один на один.

Ярмоленко забил и ассистировал за молодежку Вест Хэма – украинец помог команде сохранить второе место в чемпионате