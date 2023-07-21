Футболисты киевского клуба выбрали цифры, под которыми будут выступать в матчах сезона 2023/24.

Новичок Динамо Андрей Ярмоленко сменил номер 21, который получил после возвращения в клуб, на номер 7, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Чтобы получить заветную цифру, пришлось пойти на определенную рокировку: Владислав Кабаев, который в прошлом сезоне выступал с 7-й на спине, уступил номер Ярмоленко, взяв себе № 22. Сменил цифры и Богдан Леднев – с 70 на 17.

К слову, ранее Ярмоленко выступал в Динамо под номерами 70, 9 и 10, в дортмундской Боруссии носил на спине девятку, в Вест Хэме играл под цифрами 20 и 7, а в Аль-Айне имел номер 10.

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