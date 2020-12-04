Украинец вылечился от коронавируса и уже занимался в общей группе, сообщил официальный Twitter лондонского клуба.

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"Ярмоленко выздоровел, он тренировался с нами последние несколько дней. Хорошая новость для нас – он вернулся, в форме и здоров", – рассказал главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес. Уже завтра "молотки" встретятся с Манчестер Юнайтед в рамках 11 тура АПЛ.

Добавим, что Ярмоленко провел 8 матчей в текущем сезоне, отличился 2 голами и 3 ассистами. Украинец вернулся инфицированным из расположения сборной, поэтому был вынужден пропустить две последние встречи.

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