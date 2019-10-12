Ярмоленко очертил перспективы сборной Украины после матча с Литвой

Полузащитник сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от матча с Литвой (2:0) и выразил надежду на благоприятный исход с чемпионами Европы.

"Мы добыли действительно очень важные три очка. Оборону литовцев преодолеть было трудно. Соперник действовал очень хорошо, а мы, в свою очередь, пытались контролировать игру и создавать моменты. Не всегда это получалось, поэтому хорошо, что все-таки удалось забить.

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Однако ощущения, что мы уже на чемпионате Европы, пока нет. Впереди еще два матча, нужно выходить и играть в футбол, добиваться результата. Однако перед поединком с Португалией у нас есть уверенность в своих силах. Мы играем дома, перед, надеюсь, полностью заполненными трибунами и это накладывает на нас дополнительные обязательства. Мы должны играть агрессивно, демонстрировать свойственный нам стиль игры.

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Я чувствую, что я в хорошей форме и футбол сейчас дает мне настоящее удовольствие. Я уже довольно давно не забивал за сборную и сегодня очень хотелось отличиться. Я знал, что меня заменят минуте на 60-й и когда был последний момент перед моей заменой, имел отличный шанс забить. Я немного расстроился, потому что не удалось сыграть так, как хотелось. Но ни в коем случае не имею претензий ни к партнерам, ни к тренерскому штабу – исключительно к себе", – рассказал Ярмоленко пресс-службе УАФ.

К слову, следующий поединок отбора Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 14 октября, в Киеве против команды Португалии. Начало матча в 21:45.

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