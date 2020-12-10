"В принципе, все прошло достаточно хорошо. У меня было больше проблем с обустройством и адаптацией в Дортмунде. Когда я приехал в Англию, мне сразу же помогали во всех ситуациях. В клубе есть люди, которые помогут вам найти квартиру и соответствующую школу для детей.

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Это помогло мне невероятно все структурировать и управлять своей повседневной жизнью, чтобы я мог на 100 процентов сконцентрироваться на футболе. Обычно, это не так просто, когда ты переезжаешь в новую страну. Поэтому я очень благодарен сотрудникам и клуба", – поделился Ярмоленко в интервью Transfermarkt.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел в футболке Вест Хэма 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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