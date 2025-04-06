Ярмоленко объяснил скандальное замечание юному фанату и забавное празднование гола: "Некоторым кажется, что я уже как дед"
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал празднование своего гола в матче 23-го тура УПЛ против Левого Берега (2:0).
– Что означало ваше празднование? Рано на пенсию отправлять?
– Про пенсию вы все узнаете... Когда я захочу завершить, то я выйду и объявлю об этом. А празднование – просто шучу с ребятами. Много молодых игроков в команде... Возможно, некоторым кажется, что я уже как дед выгляжу, поэтому так и праздновал. С чувством юмора вроде все в порядке.
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А вы решили меня подколоть за то видео во Львове (с замечанием к мальчику, – прим.)?
– Так, видео стало вирусным..
– Хорошо, я тогда вам объясню. Очень много людей мне за эти дни написало в сообщениях.
Я считаю, что наша молодежь должна уважать старших. Меня так воспитывали – я так воспитываю своих детей. Независимо от статуса или финансового положения, наши дети должны уважать старших. Только это я имел в виду. У меня нет никакой короны на голове, ребенка я не хотел обидеть. Я считаю, что к старшим нужно относиться с уважением, – сказал Ярмоленко в эфире УПЛ ТВ.
Напомним, что во время разминки перед матчем 1/4 финала Кубка Украины между Динамо и Рухом (1:0) 35-летний футболист вступил в перепалку с болельщиком, проведя с ним воспитательную беседу: "Смотри, тебе сколько лет? 14? А мне 35. Я старше тебя на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?"
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