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Ярмоленко объяснил, почему сборная Украины не смогла обыграть Нигерию

00:03 96 Читати українською
Ярмоленко объяснил, почему сборная Украины не смогла обыграть Нигерию
Андрей Ярмоленко / фото: УАФ

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал ниьчю в товарищеском матче с Нигерией.

Товарищеские матчи
Украина
2
2 : 2
2
Нигерия
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арибо 4’
Виктор Осимхен 34’
4’ Джо Арибо
34’ Виктор Осимхен
78’ Александр Зинченко
80’ Роман Яремчук

"Была интересная игра, нелегкая для нас. Нам противостоял хороший соперник. С нашей стороны было много ошибок. Разберем их и будем двигаться дальше. С настроем проблем не было. Когда приезжаешь в сборную, нет товарищеских и официальных игр.

Украина – Нигерия – видео голов

Соперник навязал свою игру, хорошо выбегал в контратаки. Во втором тайме тренерский штаб поменял игру, и контратак стало меньше. На наши ворота было много атак, потому что наши полузащитники часто теряли мяч в середине поля, а у нигерийцев быстрые игроки.

Моя игра? Не привык говорить о себе. У нас два равноценных состава. Есть конкуренция, и это прекрасно. Все ребята играют в своих клубах. Что касается моего состояния, то с каждой игрой чувствую себя лучше. Нужно время, но все прекрасно это понимают. Я пропустил 10 месяцев, поэтому еще ни разу не сыграл 90 минут. Думаю, все профессиональные футболисты понимают, о чем я говорю. Какие-то детали можно почувствовать только в матчах", – сказал Ярмоленко.

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Сборная Украины Украина - Нигерия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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