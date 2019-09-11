Ярмоленко объяснил, почему сборная Украины не смогла обыграть Нигерию

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал ниьчю в товарищеском матче с Нигерией.

"Была интересная игра, нелегкая для нас. Нам противостоял хороший соперник. С нашей стороны было много ошибок. Разберем их и будем двигаться дальше. С настроем проблем не было. Когда приезжаешь в сборную, нет товарищеских и официальных игр.

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Соперник навязал свою игру, хорошо выбегал в контратаки. Во втором тайме тренерский штаб поменял игру, и контратак стало меньше. На наши ворота было много атак, потому что наши полузащитники часто теряли мяч в середине поля, а у нигерийцев быстрые игроки.

Моя игра? Не привык говорить о себе. У нас два равноценных состава. Есть конкуренция, и это прекрасно. Все ребята играют в своих клубах. Что касается моего состояния, то с каждой игрой чувствую себя лучше. Нужно время, но все прекрасно это понимают. Я пропустил 10 месяцев, поэтому еще ни разу не сыграл 90 минут. Думаю, все профессиональные футболисты понимают, о чем я говорю. Какие-то детали можно почувствовать только в матчах", – сказал Ярмоленко.

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