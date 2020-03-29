Ярмоленко: Никто из игроков Вест Хэма не сознавался, что заболел коронавирусом

Украинский легионер Вест Хэма Андрей Ярмоленко ответил на слухи об инфицированных игроках лондонского клуба.

"Я тоже прочитал это в интернете. Каждый день переписываемся с ребятами, и никто из них не сообщал, что он заболел. Поэтому для меня это был небольшой сюрприз, когда это прочитал. Никто из ребят в этом не признавался, поэтому будем надеяться, что все здоровы.

Ярмоленко не исключил возвращения в Динамо

Насколько я прочитал, у игроков были какие-то симптомы. Но симптомы бывают разные. Бывает просто кашель, и ему говорят сидеть дома две недели на карантине.

Когда вся эта ситуация начиналась, нам дали 4 дня выходных, после чего нас собрали. Два дня мы практически переодевались на улице. Тренировки были небольшими группами, просто бегали, били. Не как всегда. И после этих двух дней нас снова отпустили домой", – рассказал Ярмоленко в программе Большой Футбол.

На сегодня в Великобритании около 20 тысяч инфицированных коронавирусом, более тысячи человек умерли от пандемии.

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