Ярмоленко: Никогда не считал себя неприкосновенным, тренер будет решать, кто должен выйти в основе

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о своей готовности к предстоящему матчу отбора к Евро-2020 против Литвы.

"Никогда не считал себя неприкосновенным. Пытаюсь выходить на тренировку или игру и доказывать, что я сильнее конкурентов. А тренерский состав решает, кому играть, исходя из тактики. Я стараюсь делать максимум и отдаваться на каждой тренировке.

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Не могу сказать, что нахожусь в своей лучшей форме. Я усердно работаю, чтобы вернуться на хороший уровень. Все должны понимать, что 10 месяцев без футбола – это нелегко. Нужно время, чтобы вернуть кондиции, которые были. Я сыграл только две игры в стартовом составе – в одной 55 минут, во второй – 70.

Я никогда не был быстрым. Всегда играл за счет головы, правильно выбранной позиции. Супер скорости, как у Коноплянки у меня никогда не было. Скорость после травмы осталась на том же уровне – ни лучше, ни хуже. Это не мои ощущения, а данные тестов.

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Я консультировался с врачами по поводу матча с Литвой на искусственном газоне. Мне сказали: "Можешь играть, ничего не бойся". Надеюсь, что поле там хорошего качества", – рассказал Ярмольник в комментарии Sport.ua.