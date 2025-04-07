Ярмоленко неожиданно "сменил" имя – видео курьезной ситуации после победного поединка УПЛ
В студии УПЛ ТВ вингера Динамо Андрея Ярмоленко ждала неожиданность.
Динамо в рамках 23-го тура УПЛ уверенно одолело Левый Берег (2:0) и продолжило возглавлять турнирную таблицу. В этом матче голами отметились Андрей Ярмоленко и Николай Шапаренко.
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После завершения поединка вингер киевлян Андрей Ярмоленко дал комментарий журналистке УПЛ ТВ. Во время прощания с ветераном Динамо журналистка неожиданно назвала 35-летнего украинца Александром. Ярмоленко посмеялся над этой ситуацией.
К слову, Андрей в этом сезоне сыграл 24 матча во всех турнирах за киевлян, забив 7 голов и отдав 1 ассист.
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