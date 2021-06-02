"В первую очередь, мы должны думать о своей игре, о качестве, о тех тактических моментах, о которых нас попросил тренерский штаб. Последние результаты команды не те, которые нам бы хотелись.

Украина – Северная Ирландия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Мы играем дома, на своей территории. Мы должны в любом случае играть только на победу, товарищеская это игра или нет.

Ту игру на Евро-2016 мы уже забыли, проехали (украинцы проиграли 0:2 – прим.). Наша задача сейчас хорошо подготовиться к Евро-2020 через эти контрольные матчи. Но в этих товарищеских матчах точно важен результат", – сказал Ярмоленко на пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые" отправятся на Евро-2020, который стартует 11 июня.

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