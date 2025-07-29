"Ну, я уже сказал, что это последний сезон для меня. И от своих слов я не отказываюсь. Поэтому пока это так. И сейчас для меня самое главное отдать все силы, чтобы команда играла в Лиге чемпионов, я имею в виду – в основной сетке, а также снова стала чемпионом Украины и получила Кубок Украины. Поэтому я считаю, что пока что не мое время. Мы говорим сейчас о целях команды, о нашей игре, а не обо мне лично. Поэтому я думаю, что обо мне лично поговорим в конце этого сезона.

Динамо потеряло лидера перед ответным матчем в квалификации Лиги чемпионов

Как будем играть против Хамруна? Для такого клуба, как Динамо, всегда важно показывать качественную игру, добывать результат. Поэтому это мы будем стараться завтра делать. Как показала первая игра, у нас достойный соперник, которого мы уважаем. Но завтра будет второй тайм.

Конечно, есть результат первого матча, но надо выходить с максимальной концентрацией и играть в свой футбол. Потому что начало сезона и надо набирать форму", – приводит слова Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Напомним, матч против Хамруна состоится уже сегодня, 29 июля, начало в 21:00. Ранее Ярмоленко заявлял, что этот сезон станет для него последним в его игровой карьере.

Динамо – Хамрун Спартанс: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов