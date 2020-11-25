Вингер сборной Украины не планирует менять клубную прописку, хотя и не считается основным игроком в команде Дэвида Мойеса.

Информация, что Ярмоленко якобы собирается прекратить сотрудничество с "молотками", является неправдивой. До завершения контракта (30 июня 2022-го) вингер не планирует покидать Вест Хэм ради любого другого клуба (в частности, турецких). Об этом сообщает ТаТоТаке со ссылкой на Вадима Шаблия, представляющего интересы Ярмоленко.

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Напомним, украинец перешел в Вест Хэм летом 2018-го из дортмундской Боруссии. В текущем сезоне АПЛ сыграл лишь 97 минут в 5 матчах, в которых результативными действиями не отличался.

Заметим, сейчас Андрей находится на самоизоляции, ведь сдал в лагере сборной Украины положительный тест на коронавирус. Последний раз вингер выходил на поле в составе "молотков" еще 31 октября против Ливерпуля.

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