"Если увижу, что не тяну уровень Динамо, то мы пожмем руки с президентом и будем думать, чем мне заниматься дальше. Я не враг себе, не хочу быть врагом команде.

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Считаю ли себя легендой Динамо? Нет. Не знаю, это сейчас так модно – каждого игрока, который заканчивает, называть легендой. Это пусть решают болельщики. Да, есть прошлое, когда я играл. Сейчас есть сегодняшний день – и нужно все заново доказывать и себе, и фанатам, и партнерам, и главному тренеру. Легенды...

Кто легенда – решают болельщики. Я себя чувствую таким же футболистом, как и все эти ребята на сборах. Сейчас я ношу футболку лучшей команды в стране", – отметил Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока он получит в Динамо должность спортивного директора.

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