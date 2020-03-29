Ярмоленко не исключил возвращения в Динамо

Атакующий хавбек Вест Хэма рассказал о планах на будущее. По словам Ярмоленко, пока его приоритетом являются выступления в АПЛ.

Напомним, недавно журналист Игорь Цыганык заявил, что Ярмоленко вполне может вернуться в Динамо через несколько сезонов. Сам вингер сборной Украины, который пропустил несколько месяцев из-за тяжелой травмы, не исключил такого варианта.

"В Вест Хэме я чувствую себя прекрасно, чувствую поддержку болельщиков, мне все нравится и устраивает. Об уровне АПЛ и говорить не стоит, поэтому на сегодняшний день я хочу остаться здесь.

О завершении карьеры пока не думаю. Пока есть силы и желание работать, буду продолжать играть в футбол. Динамо – моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь", – рассказал Ярмоленко в эфире программы "Великий футбол".

Отметим, 30-летний вингер покинул Динамо в 2017 году, перейдя в Боруссию Д, но провел в Германии всего год. В сезоне 2019/20 Андрей сыграл за Вест Хэм 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Его контракт истекает летом 2022 года.

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