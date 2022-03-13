Ярмоленко не имеет конкурентов – Вест Хэм устроил символический выбор игрока матча против Астон Виллы
23:21 - Читати українською
Вест Хэм всячески поддерживает Андрея Ярмоленко, который находит силы для качественной игры в футбол.
завершено
70’ Андрей Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
Джейкоб Рэмзи 90’
70’ Андрей Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
90’ Джейкоб Рэмзи
Лондонский клуб в своем Twitter проводит символическое голосование за игрока матча против Астон Виллы (2:1).
Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла – 2:1
На выбор болельщикам дали четыре варианта – Ярмоленко, Ярмоленко, Ярмоленко или Ярмоленко. "Сегодня есть только один Человек матча", – написала пресс-служба Вест Хэма.
Напомним, украинец вышел на замену и открыл счет в победной встрече против Астон Виллы.
Гол Ярмоленко помог Вест Хэму переиграть Астон Виллу, Челси дожал Ньюкасл, Лидс впервые победил с новым тренером
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter