Вест Хэм всячески поддерживает Андрея Ярмоленко, который находит силы для качественной игры в футбол.

Лондонский клуб в своем Twitter проводит символическое голосование за игрока матча против Астон Виллы (2:1).

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Астон Вилла – 2:1

На выбор болельщикам дали четыре варианта – Ярмоленко, Ярмоленко, Ярмоленко или Ярмоленко. "Сегодня есть только один Человек матча", – написала пресс-служба Вест Хэма.

Напомним, украинец вышел на замену и открыл счет в победной встрече против Астон Виллы.

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