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"Ярмоленко не дал мне футболку", – Цитаишвили вспомнил три самые памятные матчи

22:01 46 Читати українською
"Ярмоленко не дал мне футболку", – Цитаишвили вспомнил три самые памятные матчи
Георгий Цитаишвили / Фото ФК Динамо

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили ранее не отказывался подавать мячи для первой команды киевлян.

"Мои самые памятные три матча? Финал чемпионата мира U-20. Когда дебютировал за первую команду Динамо в матче против Шахтера. Встреча против Эвертона. С англичанами я не играл. Даже мячи не подавал, а просто смотрел матч.

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А вообще мы с ребятами во многих матчах подавали мячи. Однажды попросил у Ярмоленко футболку, а он мне не дал. Вообще никто не давал. Однажды кто-то дал, мы с пацанами пытались ее забрать, но не смогли", – рассказал Цитаишвили для Instagram-страницы Динамо.

В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний полузащитник провел 3 матча.

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Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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