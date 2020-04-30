"Ярмоленко не дал мне футболку", – Цитаишвили вспомнил три самые памятные матчи

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили ранее не отказывался подавать мячи для первой команды киевлян.

"Мои самые памятные три матча? Финал чемпионата мира U-20. Когда дебютировал за первую команду Динамо в матче против Шахтера. Встреча против Эвертона. С англичанами я не играл. Даже мячи не подавал, а просто смотрел матч.

Цитаишвили: Мне поступало предложение от Шахтера

А вообще мы с ребятами во многих матчах подавали мячи. Однажды попросил у Ярмоленко футболку, а он мне не дал. Вообще никто не давал. Однажды кто-то дал, мы с пацанами пытались ее забрать, но не смогли", – рассказал Цитаишвили для Instagram-страницы Динамо.

В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний полузащитник провел 3 матча.

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