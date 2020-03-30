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Ярмоленко назвал плюс в переносе Евро-2020

07:30 28 Читати українською
Ярмоленко назвал плюс в переносе Евро-2020
Андрей Ярмоленко / УАФ

Вингер Вест Хэма и сборной Украины с пониманием отнесся к решению УЕФА о переносе чемпионата Европы.

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 УЕФА решил перенести Евро-2020 на лето следующего года. Теперь чемпионат должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021-го.

Ярмоленко не исключил возвращения в Динамо

"Было разочарование, когда перенесли Евро, но ты понимаешь, что в такой ситуации ни о каком футболе не может идти речь. Все футболисты это восприняли с пониманием. Если брать в футбольном плане, то так лучше, потому что трудно возвращаться, когда сезон в разгаре, а ты пропустил 3 месяца из-за травмы.

Непонятно, играл ли бы я, или не играл, смог ли бы подойти к чемпионату Европы в своих лучших кондициях", – сказал Андрей в эфире программы "Великий футбол".

К слову, именно Ярмоленко отметился победным голом в ворота Португалии в матче, по итогам которого команда Шевченко досрочно вышла на чемпионат Европы.

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Украинцы за рубежом Сборная Украины Евро-2020 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Украина Украина
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