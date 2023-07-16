"Кто из игроков Вест Хэма или АПЛ больше всего поддерживал после 24 февраля? Наверное, Лукаш Фабиански, если о Вест Хэме говорим. Но абсолютно все ребята в команде в тот период... абсолютно от каждого работника клуба я получил сообщение с поддержкой. Все предлагали какую-то помощь. Я за это им очень благодарен.

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Ты начинаешь по-другому относиться к клубу и болельщикам, когда видишь поддержку. Когда видишь поддержку, когда тебе, близким и твоей стране плохо, ты начинаешь по-другому относиться ко всем вещам, которые происходят и на футбольном поле, и просто в жизни. Люди в Англии много помогают украинцам, мы должны это ценить", – поделился Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, что Андрей выступал за Вест Хэм с 2018 по 2022 годы. Украинец сыграл всего 86 поединков, в которых отметился 13 голами и 7 ассистами.

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