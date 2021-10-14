Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от завершения отбора на ЧМ-2022.

"Только один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира.

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Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина!" – написал Ярмоленко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, украинцам осталось провести лишь одну игру в рамках квалификации к ЧМ-2022. В выездном матче против Боснии и Герцеговины команде Петракова нужно побеждать, чтобы гарантировать себе второе место в группе D. Поединок состоится 16 ноября.

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