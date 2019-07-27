Ярмоленко начнет в запасе спарринг против Фулхэма – конкурент украинца Форналс и рекордсмен Алле дебютируют за Вест Хэм

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко попал на скамью запасных в контрольном поединке Вест Хэма против Фулхэма.

Украинец начнет матч в статусе запасного, а на его позиции в старте впервые сыграет Пабло Форналс.

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Испанец – один из летних новичков Вест Хэма. За него "молотки" выложили 23 млн фунтов. Также дебютный поединок проведет рекордный новичок лондонцев Себастьян Алле, за которого Юнайтед заплатил 50 млн евро франкфуртскому Айнтрахту.

Андрей Ярмоленко летом вернулся в игру после тяжелой травмы. В его активе по 45 минут в спаррингах Вест Хэма против Манчестер Сити и Ньюкасла.