toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Ярмоленко на одной волне с Роналду и еще 23 фото "старой школы"

14 июля 14:00 6 Читати українською
Ярмоленко на одной волне с Роналду и еще 23 фото "старой школы"
Роналду феерит в футболке Спортинга
Олег Бабий Олег Бабий

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Чемпионат мира-1998. Сборные Англии и Колумбии выходят на поле, чтобы сыграть в третьем туре группового этапа. Голы Андертона и Бекхэма принесут родоначальникам важнейшую победу (2:0) и выведут в плей-офф.

англія колумбія

2. Сногсшибательный сейв, привычный для Нери Пумпидо – голкипера сборной Аргентины 1980-х.

пумпідо

3. Интервью великого Пеле во время ЧМ-1970. Это последний Мундиаль в карьере Короля футбола.

пеле

4. Новички донецкого Шахтера-2003.

шахтар

5. Марадона и его очередная пассия? А вот и нет. Рядом с Диего Армандо – любимый напарник по атаке сборной Аргентины Клаудио Каниджа.

марадона каніджа

6. Грозный форвард лондонского Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри, а также никому не известный мальчик Килиан Мбаппе. Сегодня они оба – герои ЧМ-2018.

анрі мбаппе

7. Джордж Бест носился с ветерком только на крутых тачках.

бест

8. Турецкая орда атакует бразильского хавбека Денилсона в полуфинале ЧМ-2002.

денілсон

9. Тренировка английского клуба Миллуол где-то на экваторе XX века. Найдите десять отличий с уроком физкультуры :))

міллуол

10. Полуфинал Евро-1996. Защитник сборной Англии Гарет Саутгейт допустил роковой промах в серии послематчевых пенальти против Германии.

саутгейт

11. Узнали, кто это? Шевченко Андрей Николаевич собственной персоной!

Шевченко

12. Сборная японских самураев на ЧМ-1998. В своем квартете они заняли последнее место, уступив Аргентине, Хорватии и даже Ямайке.

японія

13. Брутальный футбол в чемпионате Шотландии. Селтик против Мазервела, 1970 год.

14. Марсель Десайи и Дидье Дешам в составе Нанта (1987 год).

Десайї Дешам

15. Энцо Шифо – бельгийский хавбек-ветеран "возит" корейцев на ЧМ-1998.

шифо

16. "Канониры" Алан Смит, Ли Диксон, Пол Мерсон и Дэвид Симэн за просмотром матча.

арсенал

17. Богемные немецкие звезды мадридского Реала 70-х Гюнтер Нетцер и Пауль Брайтнер прихорашиваются после матча.

нетцер брайтнер

18. Горячая еврокубковая осень 2005/06. Защитник Днепра Владимир Езерский бьется, как лев, против Мидлсбро. Тем не менее – поражение 0:3.

єзерський

19. Легендарный защитник Вулверхэмптона 1940-50-х Билли Райт. Капитан сборной Англии, первый в мире футболист, сыгравший за национальную команду 100 матчей.

райт

20. Юный Криштиану Роналду в составе лиссабонского Спортинга играл с улыбкой.

роналду

21. На одной волне с Роном – наш Андрей Ярмоленко. Молодая звезда киевского Динамо обменивается шутками с Айилой Юссуфом. Давно это было!

ярмоленко юссуф

22. Форвард Фейенорда и будущая легенда Селтика Хенрик Ларссон забивает в ворота Витесса (1994 год).

ларссон

23. А это – лучший бомбардир сборной Мексики (4 гола) на ЧМ-1998 Луис Эрнандес. Помните этого феерического "ацтека"?

ернандес

24. Суперсейв Петера Шмейхеля в воротах МЮ – их были сотни, а может и тысячи.

шмейхель

25. Киевское Динамо в Лондоне – перед началом битвы с Арсеналом. Этот матч станет ключевой точкой опоры для невероятного прорыва в полуфинал ЛЧ 1998/99.

Динамо Арсенал

Страница автора в Facebook

Укрощение строптивого Шевы, бешеный Блохин и еще 23 фото "старой школы"

Теги
Шахтер Шахтер Тьерри Анри Тьерри Анри Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Джордж Бест Олег Бабий Ретро Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт Андрей Шевченко Андрей Шевченко Мир Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Криштиану Роналду Криштиану Роналду Динамо Киев Динамо Киев Диего Марадона Диего Марадона Пеле Петер Шмейхель Статьи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре
    Світ — 17:26201 ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре
22
час
:
18
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук