Ярмоленко на одной волне с Роналду и еще 23 фото "старой школы"

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24".

1. Чемпионат мира-1998. Сборные Англии и Колумбии выходят на поле, чтобы сыграть в третьем туре группового этапа. Голы Андертона и Бекхэма принесут родоначальникам важнейшую победу (2:0) и выведут в плей-офф.

2. Сногсшибательный сейв, привычный для Нери Пумпидо – голкипера сборной Аргентины 1980-х.

3. Интервью великого Пеле во время ЧМ-1970. Это последний Мундиаль в карьере Короля футбола.

4. Новички донецкого Шахтера-2003.

5. Марадона и его очередная пассия? А вот и нет. Рядом с Диего Армандо – любимый напарник по атаке сборной Аргентины Клаудио Каниджа.

6. Грозный форвард лондонского Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри, а также никому не известный мальчик Килиан Мбаппе. Сегодня они оба – герои ЧМ-2018.

7. Джордж Бест носился с ветерком только на крутых тачках.

8. Турецкая орда атакует бразильского хавбека Денилсона в полуфинале ЧМ-2002.

9. Тренировка английского клуба Миллуол где-то на экваторе XX века. Найдите десять отличий с уроком физкультуры :))

10. Полуфинал Евро-1996. Защитник сборной Англии Гарет Саутгейт допустил роковой промах в серии послематчевых пенальти против Германии.

11. Узнали, кто это? Шевченко Андрей Николаевич собственной персоной!

12. Сборная японских самураев на ЧМ-1998. В своем квартете они заняли последнее место, уступив Аргентине, Хорватии и даже Ямайке.

13. Брутальный футбол в чемпионате Шотландии. Селтик против Мазервела, 1970 год.

14. Марсель Десайи и Дидье Дешам в составе Нанта (1987 год).

15. Энцо Шифо – бельгийский хавбек-ветеран "возит" корейцев на ЧМ-1998.

16. "Канониры" Алан Смит, Ли Диксон, Пол Мерсон и Дэвид Симэн за просмотром матча.

17. Богемные немецкие звезды мадридского Реала 70-х Гюнтер Нетцер и Пауль Брайтнер прихорашиваются после матча.

18. Горячая еврокубковая осень 2005/06. Защитник Днепра Владимир Езерский бьется, как лев, против Мидлсбро. Тем не менее – поражение 0:3.

19. Легендарный защитник Вулверхэмптона 1940-50-х Билли Райт. Капитан сборной Англии, первый в мире футболист, сыгравший за национальную команду 100 матчей.

20. Юный Криштиану Роналду в составе лиссабонского Спортинга играл с улыбкой.

21. На одной волне с Роном – наш Андрей Ярмоленко. Молодая звезда киевского Динамо обменивается шутками с Айилой Юссуфом. Давно это было!

22. Форвард Фейенорда и будущая легенда Селтика Хенрик Ларссон забивает в ворота Витесса (1994 год).

23. А это – лучший бомбардир сборной Мексики (4 гола) на ЧМ-1998 Луис Эрнандес. Помните этого феерического "ацтека"?

24. Суперсейв Петера Шмейхеля в воротах МЮ – их были сотни, а может и тысячи.

25. Киевское Динамо в Лондоне – перед началом битвы с Арсеналом. Этот матч станет ключевой точкой опоры для невероятного прорыва в полуфинал ЛЧ 1998/99.

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