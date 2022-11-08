Звезды украинского футбола Андрей Ярмоленко, Михаил Мудрик, Марьян Швед и Никита Шевченко, а также ряд легендарных игроков, повесивших бутсы на гвоздь, примут участие в благотворительном аукционе, сообщает организатор мероприятия "Центр новин".

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Все средства, вырученные от продажи предложенных лотов, пойдут на ремонт и обустройство двух комнат в Доме ребенка № 1 города Львова, где в настоящее время находятся 72 ребенка-сироты с Луганщины. Всего на аукционе будут представлены 12 позиций, в частности: футболки Андрея Ярмоленко, Марьяна Шведа, Михаила Мудрика, Никиты Шевченко, Андрея Тлумака, Вячеслава Шевчука, Алексея Белика, Артема Федецкого и Виктора Леоненко, а также мячи с подписями игроков сборной Украины, ветеранов Динамо и ветеранов Карпат.

Цель сбора – 100 тысяч гривен. Зделать пожертвование можно по ссылке. Розыгрыш лотов состоится после 15 ноября.

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