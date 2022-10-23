Сергей Ребров через несколько месяцев будет иметь шанс пополнить свою коллекцию трофеев.

Дебютный сезон во главе Аль-Айна завершился для украинского специалиста чемпионством и победой в Кубке лиги ОАЭ. Такие результаты дают возможность побороться за еще один трофей.

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Аль-Айн сообщил, что 4 февраля сыграет против Шарджи в Суперкубке ОАЭ. Для Андрея Ярмоленко это будет шанс завоевать первый трофей в составе своего нового клуба.

К слову, Шарджа сыграет в Суперкубке в качестве победителя Кубка президента ОАЭ. За эту команду выступают такие звезды, как Костас Манолас (экс-игрок Ромы и Наполи), Миралем Пьянич (Рома, Ювентус, Барселона) и Пако Алькасер (Барселона, Боруссия Д).