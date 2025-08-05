"На самом деле не ожидал какой-то ожесточенной борьбы, но в первые 15 минут была очень качественная, классная игра Вереса. Верес не выглядел как команда вообще, которая что-то потеряла по сравнению с предыдущим сезоном, хотя ушло очень много футболистов. Мне понравился Стамулис, правый защитник из Греции.

Динамо – Пафос: пресс-конференция Шовковского – две потери перед матчем Лиги чемпионов и трудности в подготовке

Да в принципе команда создавала моменты. И Ндукве был очень полезен и на острие, и как организатор атак. А потом гол Динамо. Гол Динамо, который не вытекал из логики игры, хотя гол классный, и гол, который лишний раз подтверждает, что Ярмоленко может выезжать на шезлонге на поле, и просто вот этими сквозными передачами только благодаря своему IQ создавать моменты для своей команды.

Проблема была в том, что после этого игра по факту закончилась, потому что Динамо уже не надо было лезть вперед, потому что минимизировало все возможные ситуации, где Михавко и Попов, а потом Биловар, могут ошибаться на пространстве и все. А Верес оказался неспособным держать темп первых 15-ти минут", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, Динамо в первом туре УПЛ 2025/26 минимально обыграло Верес (1:0) благодаря голу Николая Шапаренко.

Динамо победило Верес в стартовом матче в УПЛ – Ванат всему голова, тревога перед ЛЧ и симпатичная игра ровенчан