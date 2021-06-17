Английский клуб больше не рассчитывает на 31-летнего вингера и предложил подписать Ярмоленко турецкому Галатасараю, сообщает Aspor.

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По информации издания, турки заинтересованы в таком развитии событий, но вынуждены взять паузу. Переговоры начнутся уже на следующей неделе, ведь на субботу, 19 июня, у Галатасарая запланированы выборы нового президента.

Ранее уже сообщалось о заинтересованности "желто-красных" в услугах украинца. Андрей якобы должен заменить в составе вице-чемпиона турецкой Суперлиги звездного алжирца Софьяна Фегули. С последним Галатасарай хочет попрощаться из-за слишком высокой зарплаты.

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