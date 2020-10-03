Полузащитником "блаугранас" активно интересуются Вест Хэм и Торино, сообщает Mundo Deportivo.

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Барселона все лето пыталась продать Рафинью, но претендентов отпугивает цена – 16 млн евро. Куман не рассчитывает на 27-летнего хавбека, у которого остался один сезон по действующему контракту. Вероятно, бразилец согласится переехать в Англию, где уже выступает его родной брат Тьяго (Ливерпуль).

Добавим, что прошлый сезон Рафинья провел за Сельту на правах аренды – 33 матча, 4 гола и 2 ассиста во всех турнирах. Алькантара может принести хлопоты Андрею Ярмоленко, поскольку потенциальный новичок Вест Хэма играет не только в центре полузащиты, но и на правом фланге.

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