Динамо обнародовало заявку на новый сезон УПЛ – не обошлось без изюминок.

На официальном сайте УПЛ появилась заявка Динамо на сезон 2023/24. Так, Ярмоленко пока не попал в список.

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Впрочем, звездный новичок "бело-синих" может быть заявлен позже – 27 июля киевляне могут дополнить заявку. Интересно, что для Ярмоленко уже освободили 7-й номер – под ним выступал Владислав Кабаев, которого внесли в список под 22-м номером.

Напомним, капитан сборной Украины перешел в киевский клуб этим летом в статусе свободного агента и подписал контракт на 2 года. После завершения карьеры игрока он получит в Динамо должность спортивного директора.

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