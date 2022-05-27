Украинский вингер окончательно покинул Вест Хэм после 4 сезонов. Теперь его активно сватают в разные клубы, одним из которых является Фулхэм. Об этом информирует журналист Экрем Конур.

Ярмоленко выбрал следующую команду для продолжения карьеры – СМИ приплетают помощь Украине в войне

Лондонский клуб, недавно выигравший Чемпионшип и вернувшийся в английскую элиту, привлекает подписание Андрея на правах свободного агента, поэтому там пристально следят за ситуацией. Ранее сообщалось, что в услугах украинца заинтересованы Фенербахче и Севилья.

Напомним, Ярмоленко переходил в Вест Хэм из Боруссии Дортмунд в статусе звезды, но оправдать ожиданий не сумел. За все время наиграл всего 86 матчей, в которых оформил 13 голов и 7 результативных передач.

"Перед матчами з Динамо заснути не міг": зупиняв Шевченка та Реброва, а тепер будує в Лондоні і тренує… Ниву