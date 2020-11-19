В трансфере украинца заинтересованы главный тренер Фенербахче Эрол Булут и спортивный директор Эмре Белёзоглу. Турецкий клуб уже даже контактировал с игроком по поводу сотрудничества, сообщает Fotomac.

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По информации издания, Ярмоленко собирается разорвать контракт со своим нынешним клубом для перехода в другую команду. Отмечается, что у сторон не будет финансовых претензий друг к другу. Вест Хэм готов пойти на такой шаг, чтобы не выплачивать зарплату хавбеку до конца его контракта, действие которого завершается летом 2022 года.

Если же Фенербахче не придется платить за переход Ярмоленко, то турецкий клуб готов повысить предложение по зарплате. В Вест Хэме она составляет 3,3 млн евро за сезон.

Добавим, что в текущем сезоне Ярмолено сыграл за Вест Хэм 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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