Сразу четверо игроков претендуют на звание лучшего игрока недели, сообщает пресс-служба турнира . Среди них нет Андрея Ярмоленко, забившего решающий мяч в ворота Севильи.

Мойес надеется, что гол Ярмоленко поможет рассказать миру о войне в Украине

Но есть его одноклубник Томаш Соучек, который открыл счет в той встрече. С ним соревнуются Мери Демираль из Аталанты, Педри из Барселоны и Абель Руис из Браги.

Напомним, в четвертьфинал Лиги Европы кроме четырех команд вышеупомянутых игроков прошли еще РБ Лейпциг, Рейнджерс, Лион и Айнтрахт. Жеребьевка пар состоится уже сегодня.