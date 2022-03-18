Ярмоленко места не нашлось: известны претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
УЕФА начала подводить итог последнего игрового дня 1/8 финала ЛЕ.
Сразу четверо игроков претендуют на звание лучшего игрока недели, сообщает пресс-служба турнира. Среди них нет Андрея Ярмоленко, забившего решающий мяч в ворота Севильи.
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Но есть его одноклубник Томаш Соучек, который открыл счет в той встрече. С ним соревнуются Мери Демираль из Аталанты, Педри из Барселоны и Абель Руис из Браги.
Напомним, в четвертьфинал Лиги Европы кроме четырех команд вышеупомянутых игроков прошли еще РБ Лейпциг, Рейнджерс, Лион и Айнтрахт. Жеребьевка пар состоится уже сегодня.
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