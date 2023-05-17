Как сообщалось ранее, Евгений Селезнев 6 июня проведет свой прощальный поединок в Ужгороде на местном стадионе Авангард. Встреча состоится под соусом противостояния Шахтера и Днепра – двух родных команд 37-летнего футболиста. Весь список участников пока неизвестен, однако с десяток имен уже раскрыто.

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По информации издания Будинок 42, приглашения на матч получили: спортивный директор Шахтера Дарио Срна, защитник "горняков" Ярослав Ракицкий, спортивный директор Металлиста Василий Кобин, наставник Вереса Юрий Вирт, полузащитник Аль-Айна Андрей Ярмоленко, экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич, коуч Александрии и молодежки Руслан Ротань, исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол, голкипер Динамо Георгий Бущан и экс-кипер Металлиста Александр Горяинов.

Среди нефутбольных гостей болельщики увидят ведущего Андрея Беднякова и актера "Квартал 95" Евгения Кошевого.

Главными же героями матча станут украинские военные: главный сержант 47 Бригады "Магура" Валерий Маркус, командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки" и азовец Давид Касаткин "Химик".

Вход на трибуны будет свободным, однако организаторы призывают болельщиков донатить на специальный счет. Все средства пойдут на поддержку ВСУ. Поединок в прямом эфире будут транслировать телеканал "2+2" и YouTube-канал FootballHub.

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