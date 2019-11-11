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Ярмоленко, Малиновский, Сидорчук и другие – УАФ выбирает лучший гол в 2019 году

11 ноября 23:32 23 Читати українською
Ярмоленко, Малиновский, Сидорчук и другие – УАФ выбирает лучший гол в 2019 году
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинская ассоциация футбола начала голосования за самый красивый гол 2019 года.

Видео с голами претендентов было опубликовано на официальной странице УАФ в Facebook.

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Роскошные выстрелы со стандартов, удары в падении через себя, гениальные комбинации – украинским болельщикам придется сделать непростой выбор. Голосование продлится до 25 ноября, а победитель будет назван 2 декабря на церемонии награждения "Футбольные звезды Украины-2019".

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