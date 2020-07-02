Ярмоленко лично поздравил фанов Вест Хэма после своего победного гола в ворота Челси

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко отреагировал на победу своей команды в матче 32-го тура АПЛ против Челси (3:2).

Украинский легионер лондонцев стал автором победного гола в отчетной встрече и записал короткое видео для болельщиков клуба.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

"Привет, фаны Вест Хэма. Это был большой день для нас. Поздравляю всех", – сказал Ярмоленко

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол. Благодаря победе над "синими" Вест Хэм набрал 30 очков и оторвался от зоны вылета на 3 пункта. В активе самого Ярмоленко в нынешнем сезоне теперь 4 гола и один ассист в 17-ти встречах.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь