"Все говорят только о Боснии. Где-то и игроки, наверное, думают, и знают, насколько важна эта игра. Но я уже много раз говорил, что когда ты одеваешь футболку национальной команды – нет товарищеских матчей.

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Придут болельщики. Не могу сказать, что весь стадион, потому что есть ограничения. Но я уверен, что придет много болельщиков. Многие фаны будут смотреть на нас по телевизору. Потому ты всегда выходишь на поле и отдаешь все силы за главную команду страны.

Товарищеских игр нет. Все понимают, что из-за этой игры мы должны подготовиться к Боснии, поэтому будем выкладываться на все 100. Конечно, каждый футболист хочет играть и доказывать тренеру, что он игрок основного состава", – сказал Ярмола для Youtube-канала УАФ.

Напомним, сегодня, 11 ноября, украинцы проведут спарринг с Болгарией, а через 5 дней встретятся с боснийцами в рамках ключевого матча отбора в ЧМ-2022.

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