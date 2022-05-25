"С какой бы сборной мы ни играли, встреча была бы тяжелой и напряженной. Все понимают, что это будет матч за выход на чемпионат мира – такие игры легкими не бывают. Конечно, будем готовиться, тренироваться, будем пытаться победить. Знаем, что будет тяжело, но мы должны выйти и отдать все наши силы.

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Каждый игрок уже привык к тому, что футбол – это эмоции, постоянный прессинг со стороны болельщиков. Мы к этому привыкли. Но, конечно, из-за того, что хочется подарить людям хоть какую-то радость, это придает вдохновение, силы. Ты готов работать, знаешь, что должен выйти на поле и отдать все силы ради себя, наших болельщиков, всех украинцев, ради воинов, которые защищают нас и наши семьи.

Конечно, ребята видели обращение наших военных, которые просили и просят, чтобы мы подарили им путевку на чемпионат мира. Я не могу гарантировать, что мы туда поедем, но обещаю, что мы отдадим ради этого все силы", – цитирует Ярмоленко сайт УАФ.

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