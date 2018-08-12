Ярмоленко: Я был очень близок к переходу в Ливерпуль

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко признался, что мог переехать в АПЛ еще четыре года назад.

"Четыре года назад я имел возможность перебраться сюда, но тогда не получилось. Сейчас я очень рад быть здесь, чтобы проверить, на что я способен в Премьер-лиге. Теперь я игрок Вест Хэма. Я думаю только об этой команде.

Ярмоленко рассказал, почему покинул Боруссию Д

Я был очень близок к переходу в Ливерпуль, но это другая история, поэтому я не вижу никаких причин, чтобы акцентировать на этом внимание сейчас. Я очень доволен тем, как развивается моя карьера.

Я думаю, что сейчас я лучше как игрок, чем четыре года назад. Я имею больше опыта, поэтому смотрю на футбол по-разному, и думаю, что я стал лучше понимать его", – цитирует Ярмоленко The Times.

Ярмоленко, Фред и еще 5 игроков АПЛ, которые выступали в украинском чемпионате. Что их ждет в новом сезоне