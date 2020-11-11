Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сохранит не слишком хорошие воспоминания о товарищеском матче против Польши.

На 12 минуте легионер Вест Хэма заработал пенальти и решил пробить сам, но попал в штангу.

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Ярмоленко испортил свою серию успешных ударов с "точки", которая длилась 6 лет (4 точных выстрела). Последний раз звезда сборной Украины промахивался в победном матче против Македонии (1:0). Тогда Андрею также помешал каркас ворот, сообщил журналист Артур Валерко в Twitter.

Напомним, всего в активе Ярмоленко 92 матча и 38 голов за сборную Украины.

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