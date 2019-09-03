Ярмоленко: Искусственное поле в Вильнюсе не станет проблемой в матче против Литвы

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча квалификации к Евро-2020 против Литвы.

"Я соскучился за ребятами, было о чем поговорить, но все понимают, насколько серьезная игра ожидает нас в Вильнюсе.

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Из-за травмы я очень долго не играл. Сейчас набираю кондиции. Чувствую себя хорошо, но еще нужно немного времени, чтобы выйти на пик готовности. Если тренер доверит мне место в составе на матч с Литвой, я готов оставить все силы на поле.

Сейчас искусственные поля такого качества, что мы не должны долго к ним привыкать. Кстати, проконсультировался с врачами, и они позволили мне играть на таком покрытии. Моя недавняя травма не является противопоказанием для этого.

Трансфер Коноплянки в Шахтер? Нормально. У каждого футболиста своя судьба. Я знаю, что Женя отличный исполнитель, поэтому такого игрока хочет получить любой клуб", – поделился Ярмоленко в комментарии Команда№1.

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