Два главных ветерана нынешней сборной Украины были отмечены перед поединком с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора чемпионата мира.

Голкипер Андрей Пятов и полузащитник Андрей Ярмоленко получили футболки с цифрой 100.

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Оба игрока недавно достигли отметки в сотню матчей за сборную Украины. Поединок с Боснией стал для вингера Вест Хэма 104-м, а для вратаря Шахтера 101-м. Национальный рекорд принадлежит Анатолию Тимощуку – 144 игры.

Добавим, что среди других действующих игроков ближайшим к сотне является Евгений Коноплянка, в активе которого 86 матчей за сборную.

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